ПСЖ договорился об аренде нападающего Эвертона Мойзе Кина, сообщает официальный сайт клуба.

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Сотрудничество между сторонами рассчитано на один сезон, опция с приоритетным правом выкупа не прописана в соглашении. 20-летний итальянец будет выступать за парижан под 18-м номером.

Напомним, в 2019-м Мойзе присоединился к Эвертону, перейдя из Ювентуса за 27 млн евро. В прошлом сезоне АПЛ Кин провел 29 матчей, в которых отметился двумя голами и совершил столько же ассистов.

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