"Мені і керівництву ПСЖ не сподобалися заяви Томаса Тухеля про нашу роботу на трансферному ринку. Ми хочемо працювати з людьми, які щасливі бути в ПСЖ.

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Якщо ви вирішили залишитися, то поважайте рішення клубу. З огляду на нинішній контекст, це більш ніж дивно з боку Тухеля", – цитує Леонардо журналістка видання L'Equipe Керін Галльє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер.

Нагадаємо, німецький фахівець заявив, що, якщо ПСЖ хоче конкурувати з топ-клубами Європи, то повинен наслідувати приклад Ліверпуля, Манчестер Сіті, Інтера та Атлетіко, які активно працювали під час трансферного вікна. Придбань ПСЖ Тухелю виявилось недостатньо: парижани викупили форварда Мауро Ікарді у Інтера і воротаря Серхіо Ріко у Севільї, орендували захисника Роми Алессандро Флоренці і підписали голкіпера Александра Летельє, у якого закінчився контракт з Орлеаном.

До слова, ПСЖ непереконливо стартував у новому сезоні чемпіонату Франції, зазнавши двох поразок поспіль. Згодом підопічні Тухеля оговтались і завдяки чотирьом перемогам піднялись на другу сходинку турнірної таблиці Ліги 1.

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