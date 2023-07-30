ПСЖ офіційно оголосив про підписання вихованця Барселони на правах вільного агента. Контракт розрахований на 3 роки.

Ліверпуль запропонував ПСЖ сенсаційну оренду Мбаппе, – Mirror

Тенас не відіграв жодної офіційної секунди за першу команду Барси, зате був успішним у збірній на юнацькому та молодіжному рівні. Голкіпер був основним у збірній Іспанії U-19, яка виграла Євро-2019, та в молодіжці, яка нещодавно дійшла до фіналу Євро-2023. Міні-"Фурія" у півфіналі розбила Україну, але потім поступилася Англії.

Ініціатором запрошення Тенаса у ПСЖ є Луїс Енріке, який нібито не в захваті від гри ногами Джанлуїджі Доннарумми. Клуб втратив Серхіо Ріко через трагічний випадок і готується остаточно продати Кейлора Наваса, тому італійцю потрібен був новий конкурент.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?