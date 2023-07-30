ПСЖ підібрав кривдника України, який виявився непотрібним Барселоні
Голкіпер Арнау Тенас переїхав з рідного клубу до чемпіонів Франції.
ПСЖ офіційно оголосив про підписання вихованця Барселони на правах вільного агента. Контракт розрахований на 3 роки.
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Тенас не відіграв жодної офіційної секунди за першу команду Барси, зате був успішним у збірній на юнацькому та молодіжному рівні. Голкіпер був основним у збірній Іспанії U-19, яка виграла Євро-2019, та в молодіжці, яка нещодавно дійшла до фіналу Євро-2023. Міні-"Фурія" у півфіналі розбила Україну, але потім поступилася Англії.
Ініціатором запрошення Тенаса у ПСЖ є Луїс Енріке, який нібито не в захваті від гри ногами Джанлуїджі Доннарумми. Клуб втратив Серхіо Ріко через трагічний випадок і готується остаточно продати Кейлора Наваса, тому італійцю потрібен був новий конкурент.