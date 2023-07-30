ПСЖ официально объявил о подписании воспитанника Барселоны на правах свободного агента. Договор рассчитан на 3 года.

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Тенас не отыграл ни одной официальной секунды за первую команду Барсы, зато был успешен в сборной на юношеском и молодежном уровне. Голкипер был основным в сборной Испании U-19, выигравшей Евро-2019, и в молодежке, недавно дошедшей до финала Евро-2023. Мини-"Фурия" в полуфинале разбила Украину, но затем уступила Англии.

Инициатором приглашения Тенаса в ПСЖ является Луис Энрике, который якобы не в восторге от игры ногами Джанлуиджи Доннаруммы. Клуб потерял Серхио Рико из-за трагического случая и готовится окончательно продать Кейлора Наваса, поэтому итальянцу нужен был новый конкурент.

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