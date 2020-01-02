ПСЖ переманює Еріксена неймовірною зарплатнею

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен може змінити клуб і чемпіонат.

Півзахисник лондонського Тоттенхема Крістіан Еріксен може стати гравцем ПCЖ, повідомляє на своїй сторінці у соціальній мережі Твіттер журналіст Ніколо Скіра. Французький клуб пропонує 27-річному футболісту контракт до 2025 року із зарплатнею у 12 млн євро на рік, включаючи бонуси.

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До слова, предметний інтерес до гравця збірної Данії також проявляють міланський Інтер та каталонська Барселона. Точно відомо лише те, що гравець навідріз відмовився продовжувати контракт зі своїм поточним клубом і покине його влітку як вільний агент (цікаво, що Тоттенхем пропонував своєму вінгеру пролонгувати угоду до 2024 року з зарплатою у 9 млн євро на рік).

У поточному сезоні Еріксен провів за свою команду 23 матчі у всіх турнірах, в яких забив 3 голи і віддав три результативні передачі.

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