Еріксен веде переговори з Інтером, – Ді Марціо

Півзахисник англійського Тоттенхема і збірної Данії Крістіан Еріксен може продовжити кар'єру в італійській Серії А.

Представники Еріксена уже ведуть переговори з міланським Інтером щодо можливого переходу, повідомляє офіційний сайт Джанлуки Ді Марціо.

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Зазначається, що у боротьбі за 27-річного данця, "нерадзуррі" доведеться витримати конкуренцію з боку мадридського Реала і англійського Манчестер Юнайтед.



Додамо, що контракт Еріксена з Тоттенхемом розрахований до 30 червня 2020 року. Хавбек відмовляється продовжувати угоду і має намір покинути лондонський клуб на правах вільного агента наступного літа.

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