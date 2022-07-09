ПСЖ сделал Сассуоло предложение по Скамакке, составившее 30 млн евро и еще 5 бонусами, сообщает Sky Sport.

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Впрочем, "нероверди" ответили парижским толстосумам резким отказом. Итальянцы хотели получить за своего форварда не менее 50 миллионов.

Добавим, что в прошлом сезоне Скамакка сыграл в 38 матчах за Сассуоло, отличившись 16 голами и 1 ассистом.

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