Чемпіон Франції 2021/22 налаштований підписати нового форварда. Це може статися вже найближчими днями. Основним варіантом для ПСЖ є Роберт Лєвандовскі, який хоче покинути Баварію, але німецький клуб не відпускає його в Барселону.

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Поляк є пріоритетом Луїша Кампуша, але в Парижі усвідомлюють всі труднощі трансферу. Сам форвард хоче в Барселону, а стосунки Баварії з ПСЖ є далеко не найкращими, повідомляє AS з посиланням на Footmercato.

Альтернативи – італієць Джанлука Скамакка з Сассуоло, за якого просять 50 млн євро, що не надто влаштовує парижан, а також 20-річний нападник Реймса Уго Екітіке (11 голів у сезоні 2021/22). Гравцем збірної Франції U-20 цікавиться Ньюкасл, але не виключено, що талановитий бомбардир опиниться в Парижі.

Нагадаємо, нещодавно ПСЖ призначив нового спортивного директора і головного тренера – Луїша Кампуша та Крістофа Гальтьє відповідно.

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