Вулверхемптон оголосив про перехід чергового новачка. Ним став Пабло Сарабія, який виступав за ПСЖ. Іспанець підписав контракт на 2,5 роки, повідомляє прес-служба "вовків".

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Відтак, Сарабія нарешті повноцінно покинув Париж, де у нього не вірили, та приєднався до тренера, з яким добре знайомий. Вихованець Реала у Хулена Лопетегі був капітаном збірної Іспанії U-19.

Нагадаємо, Сарабія перебрався у ПСЖ влітку 2019 року, але не зумів закріпитися у складі. Минулий сезон дуже успішно провів у лісабонському Спортінгу на правах оренди. У поточній кампанії награв у Парижі лише 360 хвилин за 14 матчів Ліги 1.