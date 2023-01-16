Новою ціллю саудівського гранда став голкіпер ПСЖ Кейлор Навас, інформує Marca.

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Давід Оспіна зламав лікоть і вибув на кілька місяців, тому Аль-Наср змушений екстрено шукати іншого воротаря. Свого часу Навас вважався одним з найкращих гравців Європи на цій позиції, вигравши 3 Ліги чемпіонів з Реалом. Втім, нинішній сезон складається для 36-річного костариканця невдало. Новий тренер ПСЖ Крістоф Гальтьє дав йому зіграти лише кубковий матч проти Шатору (3:1), остаточно довірившись Джанлуїджі Доннаруммі. Навас відверто провалив і чемпіонат світу – 11 пропущених м'ячів у 3 поєдинках групового етапу.

Контракт голкіпера з ПСЖ завершується влітку 2024-го, а ціна за Transfermarkt складає всього 5 млн євро. Аль-Наср готовий запросити Кейлора щонайменше до кінця сезону, пообіцявши зарплату у 4 млн євро. Переговори можуть стартувати вже найближчими днями, коли ПСЖ прилетить у Саудівську Аравію для проведення спарингу.

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