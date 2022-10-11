Стали відомі деякі подробиці конфлікту між ПСЖ та нападником команди Кіліаном Мбаппе.

Згідно з Le Parisien, перед продовженням контракту з паризьким клубом Кіліан Мбаппе запевнили, що в літнє трансферне вікно ПСЖ підпише форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, а також продасть Неймара.

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У результаті керівники ПСЖ не дотрималися жодної обіцянки: Лєвандовскі перейшов до Барселони, а Неймар залишився в ПСЖ.

Раніше з'явилася інформація про те, що Мбаппе назвав рішення продовжити контракт із паризьким клубом помилкою.

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