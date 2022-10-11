ПСЖ обіцяв Мбаппе підписати Лєвандовскі і продати Неймара
22:50 - Читать на русском
Стали відомі деякі подробиці конфлікту між ПСЖ та нападником команди Кіліаном Мбаппе.
Згідно з Le Parisien, перед продовженням контракту з паризьким клубом Кіліан Мбаппе запевнили, що в літнє трансферне вікно ПСЖ підпише форварда Баварії Роберта Лєвандовскі, а також продасть Неймара.
Мбаппе хоче покинути ПСЖ цієї зими – парижани блокують трансфер в Реал, є лише один варіант
У результаті керівники ПСЖ не дотрималися жодної обіцянки: Лєвандовскі перейшов до Барселони, а Неймар залишився в ПСЖ.
Раніше з'явилася інформація про те, що Мбаппе назвав рішення продовжити контракт із паризьким клубом помилкою.
ПСЖ без Мессі втратив очки, Рамос був вилучений за істерику – інший лідер Ліги 1 сенсаційно поступився
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter