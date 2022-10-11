Стали известны некоторые подробности конфликта между ПСЖ и нападающим команды Килианом Мбаппе.

Согласно Le Parisien, перед продлением контракта с парижским клубом Килиан Мбаппе заверили в том, что в летнее трансферное окно ПСЖ подпишет форварда Баварии Роберта Левандовски, а также продаст Неймара.

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В итоге руководители ПСЖ не сдержали ни одно из обещаний: Левандовски перешел в Барселону, а Неймар остался в ПСЖ.

Ранее появилась информация о том, что Мбаппе назвал решение продлить контракт с парижским клубом ошибкой.

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