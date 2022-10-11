ПСЖ обещал Мбаппе подписать Левандовски и продать Неймара
22:50 - Читати українською
Стали известны некоторые подробности конфликта между ПСЖ и нападающим команды Килианом Мбаппе.
Согласно Le Parisien, перед продлением контракта с парижским клубом Килиан Мбаппе заверили в том, что в летнее трансферное окно ПСЖ подпишет форварда Баварии Роберта Левандовски, а также продаст Неймара.
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В итоге руководители ПСЖ не сдержали ни одно из обещаний: Левандовски перешел в Барселону, а Неймар остался в ПСЖ.
Ранее появилась информация о том, что Мбаппе назвал решение продлить контракт с парижским клубом ошибкой.
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