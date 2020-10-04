На радарах "червоно-синіх" відразу дві цілі для оренд, інформує Goal з посиланням на французькі ЗМІ.

Леонардо знищив Тухеля за критику роботи ПСЖ на трансферному ринку

Йдеться про чемпіона Європи – хавбека Данілу Перейру, який хоче отримати новий виклик після багатьох років у складі Порту. Також ПСЖ сподівається оформити перехід форварда Мойзе Кіна. Італієць через проблеми з дисципліною і розкішну форму конкурентів взагалі не проходить у склад Евертона.

Французький гранд змушений поспішати, оскільки трансферне вікно завершиться менш ніж за 2 дні.

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