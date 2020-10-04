На радарах "красно-синих" сразу две цели для аренд, информирует Goal со ссылкой на французские СМИ.

Леонардо уничтожил Тухеля за критику работы ПСЖ на трансферном рынке

Речь идет о чемпионе Европы – хавбеке Данилу Перейре, который хочет получить новый вызов после многих лет в составе Порту. Также ПСЖ надеется оформить переход форварда Мойзе Кина. Итальянец из-за проблем с дисциплиной и роскошной формы конкурентов вообще не проходит в состав Эвертона.

Французский гранд вынужден спешить, поскольку трансферное окно завершится менее чем за 2 дня.

Зустріч Гвардіоли з кумиром, непростий іспит Барси, випробування для суперників Динамо і Шахтаря: топ-матчі вікенду