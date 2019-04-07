ПСЖ несподівано вдома зіграв внічию зі Страсбуром та не зміг оформити чемпіонство

ПСЖ вдома сенсаційно не зумів обіграти Страсбур в матчі 31 туру французької Ліги 1 та не зміг достроково оформити чемпіонство.

Франція. Ліга 1, 31 тур

Реймс – Лілль – 1:1

Голи: Оден, 78 – Фонте, 55

Тулуза – Нант М 1:0

Гол: Сілла, 55

Вилучення: Жиротто (Нант), 17

Ніцца – Монпельє – 1:0

Гол: Данте, 20

ПСЖ – Страсбур – 2:2

Голи: Шупо-Мотінг, 13, Керер, 82 – Да Коста, 26, Гонсалвеш, 38

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ПСЖ у рамках 31 туру Ліги 1 вдома приймав Страсбур. Підопічні Томаса Тухеля у разі перемоги достроково оформлювали чемпіонство. Вже на 13-й хвилині Шупо-Мотінг відкрив рахунок у зустрічі, але потім гості несподівано двічі відзначились у ворота парижан. Протягом усього другого тайму столична команда тиснула на ворота Матца Селса, який здійснив кілька неймовірних сейвів, але спромоглись лише на гол Тіло Керера. Отже, коронація відкладається на наступний тур.

Парижани набрали 81 очко, тоді як у другого Лілля – 60.