ПСЖ неожиданно дома сыграл вничью с Страсбуром и не смог оформить чемпионство

ПСЖ дома сенсационно не сумел обыграть Страсбур в матче 31 тура французской Лиги 1 и не смог досрочно оформить чемпионство.

Франция. Лига 1, 31 тур

Реймс – Лілль – 1:1

Голы: Оден, 78 – Фонте, 55

Тулуза – Нант М 1:0

Гол: Силла, 55

Удаление: Жиротто (Нант), 17

Ницца – Монпелье – 1:0

Гол: Данте, 20

ПСЖ – Страсбур – 2:2

Голы: Шупо-Мотинг, 13, Керер, 82 – Да Коста, 26, Гонсалвеш, 38

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ПСЖ в рамках 31 тура Лиги 1 дома принимал Страсбур. Подопечные Томаса Тухеля в случае победы досрочно оформляли чемпионство. Уже на 13-й минуте Шупо-Мотинг открыл счет во встрече, но затем гости неожиданно дважды отличились в ворота парижан. В течение всего второго тайма столичная команда давила на ворота Матца Селса, который совершил несколько невероятных сейвов, но смогли добиться лишь гола Тило Керера. Как итог, коронация откладывается на следующий тур.

Парижане набрали 81 очко, тогда как у второго Лилия – 60.