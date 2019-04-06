Ліон сенсаційно програв Діжону, Монако врятувався у матчі з Генгамом

Відбулися поєдинки 31-го туру чемпіонату Франції, які принесли кілька несподіваних результатів.

Чемпіонат Франції, 31 тур

Ліон – Діжон – 1:3

Голи: Тер'є, 1 – Саїд, 3, 7, Рафаель, 65 (авт)

Генгам – Монако – 1:1

Голи: Ебоа Ебоа, 23 – Йоветіч, 90+4

Ам'єн – Сент-Етьєн – 2:2

Голи: Конате, 23, 61 – Колодзєйчак, 16, Кабелла, 90+5

Вилучення: Лефорт, 32

Анже – Ренн – 3:3

Голи: Рейн-Аделаїд, 47, 90+3 Баокен, 52 – Бен Арфа, 35, 75 (пен), Ньянг, 59

Нім – Кан – 2:0

Голи: Буанга, 85, Феррі, 90+4

Ліон вдома сенсаційно програв аутсайдеру Діжону. Господарі забили вже на 1-й хвилині, проте одразу ж пропустили двічі, а пізніше – ще й третій гол.

Генгам на останніх хвилинах втратив перемогу над Монако у битві за виживання. Анже та Ренн розписали феєричну нічию, як і Ам'єн із Сент-Етьєном. Нім в кінцівці матчу дотиснув Кан.