Леандро та Лео разом виступають за збірну Аргентини. Раніше Паредес регулярно говорив, що хотів би бачити нападника Барселони у Парижі. Схоже, більше подібних висловлювань ми не почуємо.

Мессі не відхилив варіант з переходом у Манчестер Сіті

"Керівництво ПСЖ попросило мене більше не говорити про Мессі. Декому не сподобалася моя позиція щодо цього, вони назвали це проявом неповаги. Я так не вважаю. Мессі повинен сам спокійно вирішити в кінці сезону, що він буде робити зі своїм майбутнім", – цитує Паредеса Le Journal Du Dimanche.

Нагадаємо, минулого літа аргентинський форвард здійснив спробу піти з каталонського клубу, але бюрократичні питання не дали це реалізувати. Згідно з умовами контракту, Мессі має можливість піти з Барселони безкоштовно. Основними претендентами на гравця вважаються Манчестер Сіті і ПСЖ, однак останнім часом Лео більше схиляється до того, щоб залишитися.

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