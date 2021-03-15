ПСЖ не хоче, щоб гравці публічно говорили про можливий перехід Мессі
Півзахисник ПСЖ Леандро Паредес повідомив про позицію керівництва французького клубу щодо цього питання.
Леандро та Лео разом виступають за збірну Аргентини. Раніше Паредес регулярно говорив, що хотів би бачити нападника Барселони у Парижі. Схоже, більше подібних висловлювань ми не почуємо.
Мессі не відхилив варіант з переходом у Манчестер Сіті
"Керівництво ПСЖ попросило мене більше не говорити про Мессі. Декому не сподобалася моя позиція щодо цього, вони назвали це проявом неповаги. Я так не вважаю. Мессі повинен сам спокійно вирішити в кінці сезону, що він буде робити зі своїм майбутнім", – цитує Паредеса Le Journal Du Dimanche.
Нагадаємо, минулого літа аргентинський форвард здійснив спробу піти з каталонського клубу, але бюрократичні питання не дали це реалізувати. Згідно з умовами контракту, Мессі має можливість піти з Барселони безкоштовно. Основними претендентами на гравця вважаються Манчестер Сіті і ПСЖ, однак останнім часом Лео більше схиляється до того, щоб залишитися.
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