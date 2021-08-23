У таборі парижан вже готують план Б на випадок прощання з Кіліаном Мбаппе.

Форвард Евертона Рішарлісон потрапив на радари ПСЖ, повідомляє RMC Sport.

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Парижани вже контактували з оточенням бразильця, трансферу також можуть посприяти приятельські відносини нападника із зіркою ПСЖ Неймаром. Боси віце-чемпіона Франції вбачають у Рішарлісоні потенційну заміну Кіліану Мбаппе, який ніяк не може визначитись зі своїм майбутнім.

Чинний контракт Рішарлісона з Евертоном розрахований до літа 2024-го. Transfermarkt оцінює гравця у 55 млн євро.

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