ПСЖ может пригласить Ришарлисона на замену Мбаппе
22:31 - Читати українською
В лагере парижан уже готовят план Б на случай прощания с Килианом Мбаппе.
Форвард Эвертона Ришарлисон попал на радары ПСЖ, сообщает RMC Sport.
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Парижане уже контактировали с окружением бразильца, трансферу также могут помочь приятельские отношения нападающего со звездой ПСЖ Неймаром. Боссы вице-чемпиона Франции видят в Ришарлисоне потенциальную замену Килиана Мбаппе, который никак не может определиться со своим будущим.
Действующий контракт Ришарлисона с Эвертоном рассчитан до лета 2024-го. Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.
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