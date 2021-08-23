В лагере парижан уже готовят план Б на случай прощания с Килианом Мбаппе.

Форвард Эвертона Ришарлисон попал на радары ПСЖ, сообщает RMC Sport.

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Парижане уже контактировали с окружением бразильца, трансферу также могут помочь приятельские отношения нападающего со звездой ПСЖ Неймаром. Боссы вице-чемпиона Франции видят в Ришарлисоне потенциальную замену Килиана Мбаппе, который никак не может определиться со своим будущим.

Действующий контракт Ришарлисона с Эвертоном рассчитан до лета 2024-го. Transfermarkt оценивает игрока в 55 млн евро.

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