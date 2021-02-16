Французский гранд готов отдать за хавбека почти 80 млн евро, утверждает El Chiringuito.

Реал и ПСЖ готовы устроить битву за Лукаку

Льоренте после перехода из Реала раскрылся на Ванда Метрополитано и стал одним из лидеров команды Симеоне. Менеджмент ПСЖ уверен, что испанец идеально впишется в стиль Маурисио Почеттино. Контрактом Льоренте с "матрасниками" предусмотрена клаусула в размере 125 млн евро. Парижане в свою очередь хотели бы сторговаться хотя бы за 79 млн.

В нынешнем сезоне Маркос Льоренте провел 27 матчей во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 8 результативных передач.

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