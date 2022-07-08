Чемпион Франции 2021/22 настроен подписать нового форварда. Это может произойти уже в ближайшие дни. Основным вариантом для ПСЖ является Роберт Левандовски, который желает покинуть Баварию, но немецкий клуб не отпускает его в Барселону.

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Поляк является приоритетом Луиша Кампуша, но в Париже отдают себе отчет о всех трудностях трансфера. Самм форвард хочет в Барселону, а отношения Баварии с ПСЖ далеко не самые лучшие, сообщает AS со ссылкой на Footmercato.

Альтернативы – итальянец Джанлука Скамакка из Сассуоло, за которого просят 50 млн евро, что не слишком устраивает парижан, а также 20-летний нападающий Реймса Уго Экитике (11 голов в сезоне 2021/22). Игроком сборной Франции U-20 интересуется Ньюкасл, но не исключено, что талантливый бомбардир окажется в Париже.

Напомним, недавно ПСЖ назначил нового спортивного директора и главного тренера – Луиша Кампуша и Кристофа Гальтье соответственно.

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