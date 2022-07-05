Головним тренером ПСЖ став 55-річний фахівець Крістоф Гальтьє. Угода розрахована на два сезони, повідомляє прес-служба парижан.

ПСЖ офіційно звільнив Почеттіно

Про домовленість з Гальтьє було відомо заздалегідь. Крістоф ще два дні тому побував на тренувальній базі клубу і позував перед камерами в екіпіруванні ПСЖ. Для офіційної презентації парижанам просто потрібно було остаточно звільнити Маурісіо Почеттіно. Буквально через годину після офіційного прощання з аргентинцем ПСЖ презентував Гальтьє.

Нагадаємо, попереднім клубом уродженця Марселя була Ніцца, яку він очолив лише минулого літа. За неофіційною інформацією, "орлята" отримали від ПСЖ солідну компенсацію – ЗМІ повідомляли про 10 млн євро. У позаминулому сезоні Гальтьє працював у Ліллі, з яким виграв чемпіонат Франції.

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