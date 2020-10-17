Чемпіонат Франції 2020/21, 7-й тур

Діжон – Ренн – 1:1

Голи: Бальде, 53 – Терр'є, 24

Нім – ПСЖ – 0:4

Голи: Мбаппе, 32, 83, Флоренці, 77, Сарабія, 88

Вилучення: Ландр, 12 (Нім)

Ренн несподівано втратив очки у матчі з аутсайдером чемпіонату Франції. Гості вийшли вперед на 24 хвилині, коли Траоре класно обіграв на правому фланзі та знайшов вільного Терр'є. Діжон відігрався на початку другої половини, коли Бальде пошив у дурні двох захисників та пробив воротаря. Вихід Камавінга на 64 хвилині не допоміг Ренну відігратись і команди розійшлись миром.

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ПСЖ на виїзді розбив Нім. Парижани вже на 12 хвилині отримали чисельну перевагу – Ландр прямою ногою влетів у Рафінью. Саме бразилець через 20 хвилин асистував Мбаппе, розкішним пасом вивівши того віч-на-віч із воротарем – форвард легко переграв його та відкрив рахунок у матчі.

Однак, чисельна перевага не зіграла на користь ПСЖ – воротар Німа спіймав кураж та здійснив 5 сейвів лише у першому таймі. У другій половині дуже не щастило Флоренці, який двічі примудрився влучити у стійку. Третя спроба вийшла вдалою – італієць з метра заніс м'яч у ворота після скидки Сарабії. Далі Пабло асистував Мбаппе, а потім і сам відзначився у воротах Німа.

Таким чином, ПСЖ набрав 15 очок та разом з Ренном очолює турнірну таблицю, маючи кращу різницю м'ячів. Нім з 8 пунктами залишився тринадцятим, а Діжон набрав свій другий заліковий бал та залишається на дні турнірної таблиці.

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