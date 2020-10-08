Найзапекліше дербі Франції вперше за 9 років завершилось сенсаційною перемогою Олімпіка над зірками Парижа. Той матч увійде в історію Ліги 1 – багато сутичок, п'ять вилучень, розчавлений Неймар, який жереться з суперниками і суддями. Бразилець знову поскаржився на расизм, майже пустив сльозу і зрештою покинув поле, отримавши червону після численних провокацій з підсумковою бійкою у форматі "стінка на стінку".

Іспанський центрбек Альваро Гонсалес був одним з тих, хто не знітився перед величчю лідера ПСЖ. Останній давненько не відчував настільки жорсткої опіки, хоча вихованець Расінга дійсно переходив межі дозволеного. Протистояння обох плавно перемістилось у позафутбольну площину, зі взаємними звинуваченнями і образами. Лише через місяць після резонансного інциденту на Парк Де Пренс 30-річний іспанець поспілкувався з журналістами радіо Onda Cero.

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"Неймар має величезний вплив на людей. Він повинен краще аналізувати наслідки схожих звинувачень. У Франції все проходить через спеціальну комісію, тому довелося чекати кілька тижнів, щоб покласти край цій історії. Чому довго мовчав? Поза межами футбольного поля я намагаюсь мислити з холодною головою, частіше прислухаюсь до близьких. Нам було складно відповідати Неймару і його оточенню. По-друге, керівництво Олімпіка обіцяло підтримувати мене до самого кінця, і ми вирішили дочекатись офіційних висновків, аби не наговорити зайвого.

Щойно літак з нашою командою приземлився в Марселі, я усвідомив масштаби цього інциденту. Насамперед, йдеться про порушення приватності. Невідомі поширювали мій номер телефону. Я отримав понад 2 мільйони повідомлень у WhatsApp зі страшними погрозами. Геть усе пішло шкереберть. Вони дізналися адреси майже усіх членів моєї родини, залякували їх.

Клуб організував мені зустріч з фанами Марселя. Зрозумійте, в цьому місті неможливо бути расистом – це абсурд. Тут мешкають люди різних національностей. Я хотів відчувати підтримку клубу, уболівальників, пересічних провансальців, які не мають жодного відношення до футболу. Після цього було трохи спокійніше. Я реально хвилювався за власне життя, адже все вийшло за рамки гри. Навіть після позитивного рішення дисциплінарного комітету, який не помітив якихось расистських висловлювань, я не міг спати спокійно.

Дев'ять років ми не обігрували Париж, фіналіста Ліги чемпіонів, але після цього матчу усі говорили лише про расизм. Наш подвиг не оцінили належним чином. Ми продемонстрували чудову гру, шкода, що преса зосередилась на іншому. Гадаю, Неймар сприйняв той результат як персональну поразку. Послухайте, усі знали, що бразилець має власну камеру, яка стежить за його діями протягом всього матчу. Навкруги повно мікрофонів, арбітри... Зрештою рефері став саме на мій бік – це багато про що говорить.

Спортивний бренд, який одягає Неймара (Puma – прим.ред), справді контактував зі мною кілька разів, щоб все владнати. Я ж відповідав, що мене влаштує лише публічне вибачення з їхнього боку, але цього досі не сталось. Моя кар'єра могла розвалитись. Я реально роздумував над розірванням контракту з Марселем, але клуб змусив мене передумати. Усі перебували під шаленим тиском суспільства. Повторюсь, Неймар має величезний вплив на маси.

Приємно, що фанати Марселя підтримували мене з самого початку. Після нашої розмови я відчув неймовірне полегшення. Вірю, що нарешті знайшов свою команду. Ліга 1, з великою кількістю фізичної боротьби, ідеально вписується під мій стиль. Мабуть, зараз я демонструю найкращий футбол за багато років. Тут я почуваюсь важливим і потрібним. Звісно, прикро було втратити Субісаррету і Віллаш-Боаша (обох звільнили – прим.ред), які повірили у мене, утім це частина футболу. Схожі речі трапляються досить часто.

Я завжди мріяв поїхати до національної збірної. Євро-2020? Наразі не забігаю настільки далеко, але це було б фантастично. Відчуваю, що міг би допомогти команді. Потрібно продовжувати працювати і все обов'язково вийде. Торік у мене були дві цілі – вийти у Лігу чемпіонів і надягнути майку Ла Рохи. Перша – вже здійснилась...", – розповідає Альваро.

Цікаво, що екс-гравець Сарагоси, Вільяреала і Еспаньйола не вперше потрапляє у скандальні історії. У 2016-му одіозний центрбек почубився з Лео Мессі під час каталонського дербі. Обоє весь матч обмінювались "люб'язностями", а Барса зрештою втратила важливі очки (0:0). Аргентинську зірку технічно вивели з гри... як і Неймара.

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