Чемпионат Франции 2020/21, 7-й тур

Дижон – Ренн – 1:1

Голы: Бальде, 53 – Террье, 24

Ним – ПСЖ – 0:4

Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88

Удаление: Ландр, 12 (Ним)

Ренн неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Франции. Гости вышли вперед на 24 минуте, когда Траоре классно обыграл на правом фланге и нашел свободного Террье. Дижон отыгрался в начале второй половины, когда Бальде оставил в дураках двух защитников и пробил вратаря. Выход Камавинга на 64 минуте не помог Ренну отыграться и команды разошлись миром.

Мбаппе может помочь Лунину вытеснить Куртуа из состава Реала

ПСЖ на выезде разбил Ним. Парижане уже на 12 минуте получили численное преимущество – Ландр прямой ногой влетел в Рафинью. Именно бразилец через 20 минут ассистировал Мбаппе, роскошным пасом выведя того один на один с вратарем – форвард легко переиграл его и открыл счет в матче.

Однако, численное превосходство не сыграла в пользу ПСЖ – вратарь Нима поймал кураж и совершил 5 сейвов только в первом тайме. Во второй половине очень не везло Флоренци, который дважды умудрился попасть в штангу. Третья попытка получилась удачной – итальянец с метра занес мяч в ворота после скидки Сарабии. Далее Пабло ассистировал Мбаппе, а затем и сам отличился в воротах Нима.

Таким образом, ПСЖ набрал 15 очков и вместе с Ренном возглавляет турнирную таблицу, имея лучшую разницу мячей. Ним с 8 пунктами остался тринадцатым, а Дижон набрал свой второй зачетный балл и остается на дне турнирной таблицы.

"Я получил 2 миллиона угроз в WhatsApp. Они запугивали моих родных": чем грозит конфликт с униженным Неймаром