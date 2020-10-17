ПСЖ с дублем Мбаппе и ассистом экс-игрока Барселоны разбил Ним, обидчик Украины не спас Ренн от ничьей
Состоялись первые матчи 7-го тура чемпионата Франции. Читайте отчет о поединках на "Футбол 24".
Чемпионат Франции 2020/21, 7-й тур
Дижон – Ренн – 1:1
Голы: Бальде, 53 – Террье, 24
Ним – ПСЖ – 0:4
Голы: Мбаппе, 32, 83, Флоренци, 77, Сарабия, 88
Удаление: Ландр, 12 (Ним)
Ренн неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером чемпионата Франции. Гости вышли вперед на 24 минуте, когда Траоре классно обыграл на правом фланге и нашел свободного Террье. Дижон отыгрался в начале второй половины, когда Бальде оставил в дураках двух защитников и пробил вратаря. Выход Камавинга на 64 минуте не помог Ренну отыграться и команды разошлись миром.
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ПСЖ на выезде разбил Ним. Парижане уже на 12 минуте получили численное преимущество – Ландр прямой ногой влетел в Рафинью. Именно бразилец через 20 минут ассистировал Мбаппе, роскошным пасом выведя того один на один с вратарем – форвард легко переиграл его и открыл счет в матче.
Однако, численное превосходство не сыграла в пользу ПСЖ – вратарь Нима поймал кураж и совершил 5 сейвов только в первом тайме. Во второй половине очень не везло Флоренци, который дважды умудрился попасть в штангу. Третья попытка получилась удачной – итальянец с метра занес мяч в ворота после скидки Сарабии. Далее Пабло ассистировал Мбаппе, а затем и сам отличился в воротах Нима.
Таким образом, ПСЖ набрал 15 очков и вместе с Ренном возглавляет турнирную таблицу, имея лучшую разницу мячей. Ним с 8 пунктами остался тринадцатым, а Дижон набрал свой второй зачетный балл и остается на дне турнирной таблицы.
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