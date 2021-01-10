Керівництво парижан має намір продовжити співпрацю зі своєю головною зіркою Неймаром, повідомляє Téléfoot.

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Представники бразильського форварда вже кілька тижнів ведуть попередні консультації з чинним чемпіоном Франції, а незабаром сторони розпочнуть офіційні перемовини. Нинішня угода 28-річного нападника з клубом розрахована до літа 2022 року.

У поточному розіграші Ліги 1 бразилець провів 7 матчів, в яких відзначився трьома голами та здійснив стільки ж асистів. Раніше Неймар заявляв, що хотів би знову зіграти з Ліонелем Мессі в одній команді.

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