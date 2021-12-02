ПСЖ розписав сенсаційну нічию, чемпіони перервали безвиграшну серію, Марсель застрибнув на друге місце: Ліга 1
Відбулись чергові поєдинки 16-го туру французької першості. Результати дізнавайтесь на Футбол 24.
Ліга 1, 16-й тур
ПСЖ – Ніцца – 0:0
Клермон – Ланс – 2:2
Голи: Магнін, 41, Байо, 65 – Гастьєн, 12, Фофана, 47
Ліон – Реймс – 1:2
Голи: Екамбі, 66 – Фає, 56, Ектіке, 90+2
Нант – Марсель – 0:1
Гол: Жерсон, 30
Вилучення: Паллуа, 32
Ренн – Лілль – 1:2
Голи: Буріжо, 85 – Шека, 31, Санчеш, 45
Вилучення: Женезіо, 82
Головною сенсацією вечора стала нічия ПСЖ з Ніццою. Маурісіо Почеттіно виставив бойовий склад із Мбаппе, Мессі і Ді Марією на вістрі. Парижани створювали чимало моментів (22 удари проти 4), та не вистачало і точності, і везіння. Здавалось, що ПСЖ ось-ось дотисне і вирве перемогу, але фінальний свисток зафіксував нулі на табло. Столична команда так і залишилась першою, Ніцца піднялась на четверте місце.
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Лілль без особливих проблем здолав Ренн завдяки двом голам у першому таймі і перервав безвиграшну серію, яка тривала 6 поєдинків. Востаннє чинні чемпіони Франції перемагали у чемпіонаті аж 3 жовтня.
Клермон і Ланс розписали яскраву мирову, забивши по два м'ячі. Ліон на останніх хвилинах втратив очко у матчі з Реймсом. Марсель завдяки голу Жерсона здолав Нант і застрибнув на другу сходинку турнірної таблиці, скориставшись осічкою Ренна.