Ліга 1, 16-й тур

ПСЖ – Ніцца – 0:0

Клермон – Ланс – 2:2

Голи: Магнін, 41, Байо, 65 – Гастьєн, 12, Фофана, 47

Ліон – Реймс – 1:2

Голи: Екамбі, 66 – Фає, 56, Ектіке, 90+2

Нант – Марсель – 0:1

Гол: Жерсон, 30

Вилучення: Паллуа, 32

Ренн – Лілль – 1:2

Голи: Буріжо, 85 – Шека, 31, Санчеш, 45

Вилучення: Женезіо, 82

Головною сенсацією вечора стала нічия ПСЖ з Ніццою. Маурісіо Почеттіно виставив бойовий склад із Мбаппе, Мессі і Ді Марією на вістрі. Парижани створювали чимало моментів (22 удари проти 4), та не вистачало і точності, і везіння. Здавалось, що ПСЖ ось-ось дотисне і вирве перемогу, але фінальний свисток зафіксував нулі на табло. Столична команда так і залишилась першою, Ніцца піднялась на четверте місце.

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Лілль без особливих проблем здолав Ренн завдяки двом голам у першому таймі і перервав безвиграшну серію, яка тривала 6 поєдинків. Востаннє чинні чемпіони Франції перемагали у чемпіонаті аж 3 жовтня.

Клермон і Ланс розписали яскраву мирову, забивши по два м'ячі. Ліон на останніх хвилинах втратив очко у матчі з Реймсом. Марсель завдяки голу Жерсона здолав Нант і застрибнув на другу сходинку турнірної таблиці, скориставшись осічкою Ренна.

Турнірна таблиця чемпіонату Франції