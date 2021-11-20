Схоже, Мауро Ікарді нарешті зможе зосередитись на своїх зобов'язаннях перед ПСЖ.

Близько місяця Ванда Нара не могла вирішити, чи пробачати зраду свого чоловіка Мауро Ікарді, подейкували, що жінка вже готувала документи на розлучення.

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Португальський форвард все ж зумів випросити пробачення, повідомляє Marca. Як символ завершення конфлікту, зіркова пара опублікувала спільне гаряче фото в Instagram.

Ця історія негативно вплинула на кількість ігрового часу Мауро у ПСЖ, який став рідше з'являтись на полі протягом останнього місяця.

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