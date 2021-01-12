ПСЖ не сможет подписать Лионеля Месси в нынешних условиях, даже если аргентинец достанется парижанам на правах свободного агента, сообщает французский журналист Жульен Лоуренс в Twitter.

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Для удержания Месси, Неймара и Мбаппе руководству ПСЖ придется тратить более 150 млн евро в год, что клуб не сможет себе позволить. Ранее, действующий чемпион Франиции подчеркнул, что не намерен прощаться ни с Килианом, ни с бразильцем.

Напомним, у Месси летом заканчивается контракт с Барсой, и СМИ называют ПСЖ одним из фаворитов на форварда.

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