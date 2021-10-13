Зірка Борусії Д Ерлінг Холанд став пріоритетною ціллю для чемпіонів Англії, повідомляє The Times.

Манчестер Сіті хоче підписати норвежця після завершення сезону, але перші кроки робитиме вже у січні. Керівництво "містян" зустрінеться з агентом Міно Райолою, який представляє інтереси 21-річного бомбардира. Також Ман Сіті налаштований зв'язатися з батьком Ерлінга. Альф-Інге Холанд виступав за клуб з 2000-го по 2003 роки і може посприяти переїзду сина на Етіхад.

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Відзначимо, що Холанд у поточному сезоні провів 8 матчів у складі Борусії Д, забивши 11 голів та віддавши 4 результативні передачі.

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