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ПСЖ без Неймара розгромив Сідней у спарингу – талант парижан розкішно забив п'ятою

18:44 55 Читать на русском
ПСЖ без Неймара розгромив Сідней у спарингу – талант парижан розкішно забив п'ятою
Радість парижан / ФК ПСЖ

Французький Парі Сен-Жермен легко переграв австралійський Сідней у контрольному матчі.

Контрольний поєдинок

Сідней – ПСЖ – 0:3

Голи: Мбаппе, 37, Кавані, 43, Гучлу, 89

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Підопічні Томаса Тухеля довго не могли забити, але розродилися двома голами під завісу першого тайму. Спочатку Кіліан Мбаппе після двоходівки з Бернатом потужно пробив із лівої у ближній кут. А потім Едінсон Кавані вдало зіграв на добиванні після затяжної атаки ПСЖ і подвоїв перевагу французів.

Довершив розгром Сіднея молодий талант Парі Сен-Жермен Метехан Гучлу. 20-річний турок на 89-й хвилині філігранно забив п'ятою після прострілу Діагба з правого флангу.

До слова, скандальний форвард парижан Неймар не потрапив до заявки на поєдинок із австралійським грандом.

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Теги
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