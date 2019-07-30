ПСЖ без Неймара разгромил Сидней в спарринге – талант парижан роскошно забил пяткой

Французский Пари Сен-Жермен легко переиграл австралийский Сидней в контрольном матче.

Контрольный поединок

Сидней – ПСЖ – 0:3

Голы: Мбаппе, 37, Кавани, 43, Гучлу, 89

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Подопечные Томаса Тухеля долго не могли забить, но разродились двумя голами под занавес первого тайма. Сначала Килиан Мбаппе после двухходовки с Бернатом мощно пробил с левой в ближний угол. А потом Эдинсон Кавани удачно сыграл на добивании после затяжной атаки ПСЖ и удвоил преимущество французов.

Довершил разгром Сиднея молодой талант Пари Сен-Жермен Метехан Гучлу. 20-летний турок на 89-й минуте филигранно забил пяткой после прострела Диагба с правого фланга.

К слову, скандальный форвард парижан Неймар не попал в заявку на поединок с австралийским грандом.