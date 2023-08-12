Усман Дембеле продовжить кар'єру під керівництвом Луїса Енріке. Француз підписав контракт на 5 років.

ПСЖ офіційно оголосив про трансфер французького вінгера Усмана Дембеле. Про це пише клубна прес-служба.

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За офіційними даними, футболіст підписав контракт з парижанами на 5 років – до літа 2028. Фінансові аспекти особистого контракту француза не розголошуються. Усман взяв 23 ігровий номер.

Сума трансферу склала 50 мільйонів євро, але каталонському клубу дісталося лише 25 мільйонів. За умовами договору, половина суми пішла Дембеле та його агенту.

Дембеле грав за Барселону з літа 2017 року. Минулого сезону він провів 35 матчів, забив 8 голів та зробив 9 асистів.