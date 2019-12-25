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Аллегрі може очолити ПСЖ

16:24 18 Читать на русском
Аллегрі може очолити ПСЖ
Массіміліано Аллегрі / Sky Sports

Колишній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі може змінити Томаса Тухеля на посаді тренера ПСЖ.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо хоче запросити Массіміліано Аллегрі на тренерський місток ПСЖ, повідомляє Le10Sport.

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Зазначається, що Леонардо незадоволений результатами парижан, а тому планує звільнити Томаса Тухеля з посади. Додамо, що чинний контракт із німецьким фахівцем розрахований до 2021 року.

Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі очолював Ювентус з 2014 по 2019 рр. і п’ять разів поспіль приводив туринський клуб до чемпіонства. Окрім того, зі "Старою синьйорою" він здобув чотири Кубки Італії та два Суперкубки Італії.

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Теги
Леонардо Араужо Леонардо Араужо ПСЖ ПСЖ Франція Массіміліано Аллегрі Массіміліано Аллегрі Томас Тухель Томас Тухель
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