Аллегрі може очолити ПСЖ

Колишній наставник Ювентуса Массіміліано Аллегрі може змінити Томаса Тухеля на посаді тренера ПСЖ.

Спортивний директор ПСЖ Леонардо хоче запросити Массіміліано Аллегрі на тренерський місток ПСЖ, повідомляє Le10Sport.

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Зазначається, що Леонардо незадоволений результатами парижан, а тому планує звільнити Томаса Тухеля з посади. Додамо, що чинний контракт із німецьким фахівцем розрахований до 2021 року.

Нагадаємо, Массіміліано Аллегрі очолював Ювентус з 2014 по 2019 рр. і п’ять разів поспіль приводив туринський клуб до чемпіонства. Окрім того, зі "Старою синьйорою" він здобув чотири Кубки Італії та два Суперкубки Італії.

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