Аякс и ПСВ встречались в 13-м туре чемпионата Нидерландов. Счет и обзор поединка – в этой новости на "Футбол 24".

Чемпионат Нидерландов, 13 тур

Аякс – ПСВ – 1:2

Голы: Лукка, 83 – Гутьеррес, 50, де Йонг, 23

Нидерландские гранды выясняли сильнейшего на поле Аякса в Амстердаме. Счет открыли гости – на 23-й минуте Люк де Йонг, который сезон 2021/22 провел в Барселоне, направил мяч в угол ворот после подачи с фланга.

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На старте второй половины игры ПСВ удвоил преимущество. Гутьеррес был первым на мяче, отскочившем после борьбы де Йонга с соперником, и расстрелял ворота амстердамцев. При счете 2:0 в свою пользу гости еще право на пенальти получили, но VAR отменил назначение 11-метрового.

В конце игры Лукка сократил отставание Аякса, однако этого было мало. 1:2 – команда Рууда ван Нистелроя возглавила турнирную таблицу, набрав 30 очков. Амстердамцы имеют 28 и игру в запасе.

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