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Римське дербі не подарувало видовищного футболу, зате порадувало неймовірною атмосферою. Вболівальники обох команд організували красиві перфоманси на трибунах Стадіо Олімпіко. З кольоровими димами, з банерами, зі співами. Виглядало розкішно. Особливо перед матчем, поки футболісти не вийшли на поле та не зіпсували все примітивною грою.

Футбол без моментів

Не дивно, що долю матчу вирішив один гол. Перед стартовим свистком найлогічнішим рахунком виглядав 0:0. І події на полі це підтвердили. Рома Моурінью та Лаціо Саррі сильно залежать від креативу своїх лідерів. "Вовки" мусять щось придумувати без травмованого Дибали, а "орли" багато втратили через дискваліфікацію Мілінковіча-Савіча.

Обидві команди були убогими у фінальній третині. Кожен вхід у чужий штрафний майданчик сприймався за подвиг. Суперники на двох завдали 5 ударів з меж карної зони. Після пропущеного гола Рома більше атакувала, але найкращим шансом відігратися став дальній постріл Дзаньйоло, коли м'яч з рикошетом полетів у поперечину.

У другому таймі Рома невдало спробувала розіграти свій козир стандартів – Смоллінг погано замкнув дальню стійку. Номінальні господарі пішли великими силами в атаку, притиснули суперника до воріт (Ель-Шаараві випрошував пенальті), однак ледь не пропустили самі від Андерсона.

Ключова помилка

Вирішальний епізод трапився на 29 хвилині. Рома розігрувала від воротаря, Ібаньєс у власному штрафному отримав пас і поплив під пресингом. Педро запресингував бразильця, відібрав м'яч і викотив на Феліпе Андерсона.

Одна помилка визначила переможця римського дербі. Лаціо набрав 27 очок і піднявся на третє місце Серії А. Рома з 25 балами залишилася п'ятою. Наприкінці зустрічі футболісти влаштували сутичку, ще раз відвівши увагу безпосередньо від гри.

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