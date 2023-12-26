"Чорні орли" в поточному сезоні звільнили вже третього тренера через погані результати. Тривалий час основним кандидатом на посаду наставника Бешикташа був Мірча Луческу, який перебуває без роботи після відходу з київського Динамо.

Луческу "розчистили" шлях у Бешикташ – турецький гранд звільнив третього тренера за 2,5 місяці

Як повідомляє Mundo deportivo, у шорт-листі турецького клубу є також колишній тренер Барселони та Бетіса Кіке Сетьєн. Іспанський фахівець вже кілька місяців у відпустці після звільнення з Вільяреала. Зазначається, що Сетьєн та Башикташ вже провели перші перемовини.

"Чорні орли" посідають п'яте місце у турнірній таблиці, маючи у своєму активі 29 балів після 17 турів. Від першої сходинки Бешикташ відстає на 15 очок.

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