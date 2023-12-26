"Черные орлы" в текущем сезоне уволили уже третьего тренера из-за плохих результатов. Длительное время основным кандидатом на пост наставника Бешикташа был Мирча Луческу, который находится без работы после ухода из киевского Динамо.

Луческу "расчистили" путь в Бешикташ – турецкий гранд уволил третьего тренера за 2,5 месяца

Как сообщает Mundo deportivo, в шорт-листе турецкого клуба есть также бывший тренер Барселоны и Бетиса Кике Сетьен. Испанский специалист уже несколько месяцев в отпуске после увольнения из Вильярреала. Отмечается, что Сетьен и Башикташ уже провели первые переговоры.

"Черные орлы" занимают пятое место в турнирной таблице Суперлиги, имея в своем активе 29 баллов после 17 туров. От первой строчки Бешикташ отстает на 15 очков.

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