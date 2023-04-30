Бельгієць допоміг ДС Юнайтед під керівництвом Вейна Руні розгромити Шарлотт з рахунком 3:0. Бентеке забив другий м'яч команди неймовірним ударом через себе. 190-сантиметровий форвард вміло згрупувався та без зайвих роздумів вколотив круглого у сітку воріт.

Крістіан вже відзначався схожим чином у ворота МЮ, коли 8 років тому грав за Ліверпуль. Загалом період на Енфілді був для бельгійця провальним – всього 10 голів у 42 матчах. "Червоні" платили за форварда 46 млн євро, але за рік продали, втративши 15 млн.

Зараз Бентеке 32, він з літа виступає в МЛС. ДС Юнайтед жахливо розпочав новий сезон, але виграв останні 3 тури і піднявся в зону плей-офф Східної конференції.

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