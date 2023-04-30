Кристиан Бентеке не оправдал все выданные авансы, но иногда демонстрирует невероятное мастерство.

Бельгиец помог ДС Юнайтед под руководством Уэйна Руни разгромить Шарлотт со счетом 3:0. Бентеке забил второй мяч команды невероятным ударом через себя. 190-сантиметровый форвард умело сгруппировался и без лишних раздумий вколотил круглого в сетку ворот.

Кристиан уже отмечался схожим образом в ворота МЮ, когда 8 лет назад играл за Ливерпуль. В общей сложности период на Энфилде был для бельгийца провальным – всего 10 голов в 42 матчах. "Красные" платили за форварда 46 млн евро, но через год продали, потеряв 15 млн евро.

Сейчас Бентеке 32, он с лета выступает в МЛС. ДС Юнайтед ужасно начал новый сезон, но выиграл последние 3 тура и поднялся в зону плей-офф Восточной конференции.

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