Бундестім підтримала представників ЛГБТК+ перед поєдинком з Японією, але мала проблеми в команді опісля.

Перед стартом матчу 1 туру Мундіалю проти Японії (1:2) Бундестім закрила рот руками на спільній фотографії на знак протесту проти заборони одягати капітанську пов'язку у кольорах веселки.

Флік залишиться на чолі збірної Німеччини після фіаско на ЧС-2022

Проте не всі гравці хотіли брати у цьому участь. Це спричинило розкол у роздягальні, на що натякнув директор збірної Олівер Бірхофф у коментарі Fox Sport.

"Факт у тому, що не кожен хотів цього жесту. Футболісти переживали, що це матиме погані наслідки для команди. Ми могли б зробити це краще, без сумніву. Чи є це вирішальним у вильоті? Це вже інше питання", – заявив Бірхофф.

Німеччина не зуміла успішно подолати груповий етап та вдруге поспіль не вийшла з квартету на чемпіонатах світу. На майбутнє Ганса-Дітера Фліка це не вплине.

Німеччина вдруге поспіль не вийшла з групи ЧС! Шалена перемога над Коста-Рикою не допомогла