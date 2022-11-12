Боруссия М одолела своих тезок из Дортмунда в 15 туре Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор поединка.

Дортмундцы уже на 4-й минуте провалились по центру, дав Штиндлю беззаботно пробежать 30 метров, а Хофманну пробить из пределов штрафной. Ответ был эффектным – Беллингем прекрасным забросом нашел Брандта, не испортившего усилий 100-миллионного англичанина.

Боруссия М уверенно победила Боруссию Д – "шмели" упустили шанс подняться на вторую позицию

В середине тайма дважды провалился Хуммельс. Капитан "шмелей" проиграл второй этаж Бенсебаини, а затем необдуманным выбеганием оставил кучу пространства для Тюрама – 3:1. Безумную первую половину подытожил Шлоттербек, давший Дортмунду надежду на камбек. Ничего из этого не вышло – на 46-й минуте Коне бильярдным ударом вернул Гладбаху комфортный гандикап, а больше никто не забивал.