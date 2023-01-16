Щоправда, це буде не офіційний матч, а спаринг з ПСЖ. До того ж Роналду захищатиме кольори Аль-Насра лише формально – він буде представником свого нового клубу в команді зірок чемпіонату Саудівської Аравії, яку сформують футболісти Аль-Насра та Аль-Хіляля.

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У виставковому поєдинку проти парижан Кріштіану матиме особливу місію – він виведе об'єднану аравійську команду на поле. У мережі вже з'явилося відео, як організатори матчу передали португальцю капітанську пов'язку.

До слова, товариський матч між ПСЖ та збірною зірок чемпіонату Саудівської Аравії відбудеться 19 січня. Очікується, що цей спаринг може стати однією з останніх можливостей побачити Ліонеля Мессі та Кріштіану Роналду в статусі суперників безпосередньо на футбольному полі.