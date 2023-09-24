Борнмут повел в счете на 24 минуте: Вербругген долго думал, кому отдать передачу и дождался прессинга от игроков "вишен" – мяч отскочил к Соланке, который забил с 25 метров в пустые ворота. Брайтон ответил перед перерывом. Гилмор навесил в штрафную, а Керкез срезал мяч в собственные ворота.

Забарный с неудачным выступлением уступил Де Дзерби, Ливерпуль дожал Вест Хэм

Во втором тайме на поле появились Фати и Митома. Именно последний и стал главным героем встречи. Японец уже через 15 секунд после выхода на замену вывел Брайтон вперед после элегантного паса Дахуда. А на 77 минуте Каору головой замкнул навес Эступиньяна, поставив точку во встрече. Забарный же вновь провел целый матч за Борнмут, однако не помог команде остановить подопечных Де Дзерби.