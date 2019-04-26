Протасов: Тренером більше працювати не планую

Колишній головний тренер Дніпра Олег Протасов, який зараз обіймає посаду першого віце-президента ФФУ, розповів про свої обов'язки.

"Безпосередньо залучений до вирішення проблем дитячого та жіночого футболу. Крім того, в мою сферу відповідальності входить пляжний футбол, футзал і все, що пов'язане з масовим футболом.

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Прагну до того, щоб футбол розвивався і досягала результату не тільки головна збірна країни. Переконаний, що діти повинні отримувати не тільки шкільну освіту, а й хорошу футбольну підготовку. Для цього треба виховувати хороших наставників різного віку – від найменших до юніорів та молоді, обов'язково розвивати інфраструктуру. Зараз над цим і працюємо.

Завжди з теплотою згадую період роботи в мінському Динамо. Дуже сподобалося місто своїм спокійним життям. Наразі тренером більше працювати не планую, але якщо випаде можливість поїхати в Білорусь, з радістю знову приїду", – цитує Протасова Прессбол.

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