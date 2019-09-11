Просінечкі повернувся в крісло тренера Боснії і Герцеговини – заяву фахівця відхилили

Збірна Боснії і Герцеговини не змінюватиме наставника, принаймні найближчим часом.

Після ганебної поразки від Вірменії в матчі 6-го туру відбіркового турніру Євро-2020 (2:4), наставник Боснії і Герцеговини Роберт Просінечкі заявив, що покидає свою посаду.

Перший дубль Мхітаряна за збірну у відеоогляді матчу Вірменія – Боснія та Герцеговина –​​​​​​​ 4:2

Футбольний союз Боснії і Герцеговини відхилив заяву 50-річного фахівця і висловив повну довіру хорвату. Просінечкі працюватиме біля керма національної команди як мінімум до завершення кваліфікації Євро-2020, повідомляє офіційний сайт союзу.

Нагадаємо, Боснія і Герцеговина, набравши сім очок, посыдаэ 4-е місце в турнірній таблиці групи J.

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