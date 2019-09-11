Просинечки вернулся в кресло тренера Боснии и Герцеговины – заявление специалиста отклонили

Сборная Боснии и Герцеговины не будет менять наставника, по крайней мере в ближайшее время.

После позорного поражения от Армении в матче 6-го тура отборочного турнира Евро-2020 (2:4), наставник Боснии и Герцеговины Роберт Просинечки заявил, что покидает свой пост.

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Футбольный союз Боснии и Герцеговины отклонил заявление 50-летнего специалиста и выразил полное доверие хорвату. Просинечки будет работать у руля национальной команды как минимум до завершения квалификации Евро-2020, сообщает официальный сайт союза.

Напомним, Босния и Герцеговина, набрав семь очков, занимает четвёртое место в турнирной таблице группы J.

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