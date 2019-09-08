Генріх Мхітарян став головним героєм поєдинку відбіркового циклу Євро-2020 проти Боснії та Герцеговини. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Євро-2020, Кваліфікація. Група J

Вірменія – Боснія і Герцеговина – 4:2

Голи: Мхітарян, 3, 66, Амбарцумян, 77, Лонкар, 90+3 (авт) – Джеко, 13, Гояк, 70

Кваліфікація Євро-2020: Мхітарян дублем допоміг Вірменії обіграти Боснію і Герцеговину – зусиль Джеко виявилося замало

Збірна Вірменії у рамках відбіркового циклу Євро-2020 вдома приймала Боснію та Герцеговину. Вже на 3-й хвилині зустрічі лідер господарів Генріх Мхітарян взявся за справу і, обігравши голкіпера, відкрив рахунок у зустрічі. Це перший гол хавбека за національну команду з березня.

Вже за 10 хвилин лідер атак боснійців Едін Джеко відновив рівновагу, а перестрілку команди влаштували вже по перерві. Спочатку Мхітарян вперше оформив дубль за Вірменію, а потім Гояк знову зрівняв рахунок. Амбарцумян та Лонкар відзначились переможними голами в останній 15-хвилинці поєдинку.