Просінечкі покинув посаду наставника збірної Боснії і Герцеговини після поразки від Вірменії

Головний тренер збірної Боснії та Герцеговини Роберт Просінечкі прийняв рішення піти у відставку після поразки від Вірменії в матчі 6-го туру відбіркового турніру Євро-2020 (2:4).

"Я розмовляв з усіма і вирішив піти у відставку. Коли я очолив команду, то вірив, що ми зуміємо пробитися на Євро-2020. Але нам не вдалося це зробити. Тепер мій наступник буде мати більше часу, аби підготувати команду до Ліги націй. Я більше не тренер.

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Вірменія заслужено перемогла, я вітаю суперника. У нас теж були шанси, але ми зіграли не на рівні. Вони більше хотіли перемогти", – наводить слова Просінечкі сайт Федерації футболу Боснії і Герцеговини.

Нагадаємо, Боснія і Герцеговина, набравши сім очок, займає 4-е місце в турнірній таблиці групи J.

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